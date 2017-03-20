Защита экс-руководителя НПО «Космос» Чернякова требует возбудить дело против сотрудников Банка Москвы

Адвокаты бывшего руководителя «Космоса» Андрея Чернякова, обвиняемого в хищениях и невозврате кредитов Банку Москвы, потребовали возбудить уголовное дело против сотрудников этого банка. Как пишет «Коммерсантъ», они обратились с таким заявлением к руководителю УЭБиПК ГУ МВД Москвы Сергею Солопову. В пресс-службе банка ВТБ (Банк Москвы входит в группу ВТБ) заявления защиты Чернякова назвали смехотворными.

По итогам собственного расследования краха НПО «Космос» адвокаты требуют возбудить дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, пишет «Коммерсантъ». В их обращении говорится, что «Космос» до конца 2010 г. был мощной, высокотехнологичной и финансово устойчивой компанией, но ее позиции подорвали проекты по достройке Алабяно-Балтийского тоннеля и строительству новых участков Северо-Западной хорды. Под них компания с октября 2010 по 2013 г. взяла в Банке Москвы кредиты на 9 млрд руб., но вернуть не могла, потому что власти Москвы, обещавшие задействовать «Космос» на строительстве других крупных объектов (реконструкция площади Тверская Застава, второй этап реконструкции Большой Академической улицы, строительство метро и др.), обещание не выполнили и все стройки «Космоса» остановились. Для возобновления проектов «Космос» договорился с Банком Москвы о новом кредите на 2,5 млрд руб., банк согласился дать деньги только под личное поручительство Чернякова, банк прекратил финансирование строительства через три месяца и потребовал погасить все кредиты. В 2014 г. Черняков безвозмездно передал НПО «Космос» со всеми активами и дочерними структурами Банку Москвы и покинул Россию, пересказывает издание.

По мнению защиты Чернякова, к моменту подписания договора личного поручительства сотрудники Банка Москвы «были твердо намерены прекратить финансирование строительных проектов и тем самым обанкротить "Космос" и компании, входящие в группу НПО» и стали выводить из конкурсных масс на подконтрольных лиц активы «Космоса» путем их передачи аффилированным компаниям с целью хищения.

В пресс-службе ВТБ заявление адвокатов Чернякова назвали попыткой отвлечь правоохранительные органы от расследуемых ими уголовных дел о мошенничестве Чернякова, в которых он уже является обвиняемым. Там напомнили, что российский и английский суды признали факт задолженности Чернякова перед банком.

Юристы Банка Москвы подали иск против Чернякова в ноябре 2015 г. Банк пытается взыскать с бизнесмена компенсации за многомиллиардные кредиты, выданные ООО «НПО "Космос" и ООО "СУ "Космос-М" под личное поручительство предпринимателя. В частности, в 2011 г. Черняков получил от Банка Москвы более 11 млрд руб. на пополнение оборотных средств НПО "Космос", строившего тогда Алабяно-Балтийский тоннель в Москве.