Сбербанк хочет ввести плату за снятие наличных с карт Visa других банков

Сбербанк хочет ввести плату за снятие наличных в своих банкоматах для сторонних клиентов. Об этом сообщил президент компании Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета. «Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что такая возможность появилась», — приводит RNS его слова.

Платежная система Visa разрешила владельцам банкоматов с середины февраля вводить для клиентов комиссии за снятие денег. До этого правила платежных систем это запрещали. Mastercard также может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы, говорили «Ведомостям» два банкира, знающие это от сотрудников платежной системы.