Немецкие банки «отмыли» $66,5 млн из России – СМИ

Немецкие банки принимали участие в отмывании российских денег, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, которая принимала участие в международном расследовании OCCRP. Ранее британское издание The Guardian сообщило, что 17 британских банков «отмыли» около $740 млн из России.

По данным немецкого издания, в этой схеме также участвовали не менее 27 банков из Германии, которые с 2010 по 2014 гг. помогли легализовать $66,5 млн российских денег. Переводы в банки Германии всегда шли через молдавский Modinconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Наибольшие суммы прошли через счета в Commerzbank ($27,4 млн) и Deutsche Bank ($24 млн).

Так, например, Commerzbank $23 млн из $27 млн получил от пяти компаний, которые в общей сложности обладали более чем 60 счетами в этом банке. Как отмечает Sueddeutsche Zeitung, Deutsche Bank продолжал работать с латвийским банком Trasta Komercbanka, который находился под подозрением в отмывании денег. Сотрудничество продолжалось до августа 2015 г., когда регулятор Латвии сообщил о «рискованных банковских операциях, которые чреваты ущербом репутации».