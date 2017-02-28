«Оскар»-2017 войдет в историю конфузом

Неловко-то как получилось. Продюсеры мюзикла «Ла-ла ленд» уже успели поблагодарить родителей и жен, когда выяснилось, что «Оскары» за лучший фильм года им вручили по ошибке. Позже Уоррен Битти, вместе с Фэй Данауэй объявлявший победителя в главной номинации, сконфуженно объяснял, что в конверте была карточка с надписью «Эмма Стоун, «Ла-ла ленд». Неслыханное дело – на «Оскаре» перепутали конверты.

До этого Эмма Стоун получила статуэтку за лучшую главную женскую роль – одну из шести, доставшихся «Ла-ла ленду», который выиграл также в номинациях «Лучшая режиссура» (Дэмьен Шазелл), «Лучшая работа оператора» (Линус Сандгрен), «Лучшая работа художников-постановщиков» (Дэвид Васко, Сэнди Рейнольдс-Васко), «Лучшая музыка» и «Лучшая песня» (там и там – Джастин Харвиц). Главный «Оскар» стал бы седьмым. Но тут случилось то, что случилось: извините, ошибка, верните статуэтки, лучший фильм – «Лунный свет».

Надо напомнить, что на «Оскаре» тайно голосует 6028 киноакадемиков, на мнение которых может повлиять что угодно, от личных пристрастий и решений профильных гильдий (продюсерской, режиссерской, сценарной, актерской) до соображений политического свойства – о них обычно и любят поговорить комментаторы. В этом году таких соображений было два. Во-первых, академики сделали выводы из прошлогоднего скандала, когда «Оскар» упрекали в том, что он «слишком белый». Во-вторых, в Голливуде большинство против Трампа с его ксенофобией. Поэтому афроамериканцы на этот раз присутствовали во всех главных номинациях, но любители прогнозов ставили в основном на актерские (Дензел Вашингтон и Виола Дэвис в «Оградах», Махершала Али в «Лунном свете»). В итоге статуэтки получили Дэвис и Али за роли второго плана, а в главных ролях лучшими признали все-таки Эмму Стоун («Ла-ла ленд») и Кейси Аффлека («Манчестер у моря») – несмотря на то что актерская гильдия предпочла Вашингтона.

Близость к народу После объявления первых наград в зал пустили группу счастливых туристов, которых привезли на оскаровскую церемонию после автобусной экскурсии по Лос-Анджелесу. Этот аттракцион – из репертуара ведущего Джимми Киммела, который делает так же в своем телешоу. И, разумеется, Киммел не упускал случая поддеть Трампа, то посылая ему твиты, то предлагая поприветствовать «переоцененную актрису» Мерил Стрип.

Зато лучшим фильмом стал «Лунный свет» Барри Дженкинса – тихая, красиво снятая история взросления застенчивого афроамериканца из опасного пригорода Майами, которая, вопреки ожиданиям, не спешит эксплуатировать мотивы расовой или сексуальной нетерпимости: белых тут попросту нет, а любовная линия выстроена так деликатно, что, когда в финальной части герой, ставший брутальным драгдилером, признается бывшему однокласснику: «Меня никто, кроме тебя, не трогал», «Оскар» в студию вносить совсем не стыдно (хотя и не обязательно).

Шансы «Ла-ла ленда» были все-таки переоценены. Он не был номинирован за сценарий, а без этого «Оскара» за лучший фильм не дают. Наконец, сюжет с победой «Ла-ла ленда» был бы отчасти повтором недавнего триумфа такого же ностальгического и стилизованного «Артиста», а повторов академики, кажется, не любят.

Другое дело – рекорды. Вот, например, Дэмьен Шазелл признан самым молодым обладателем «Оскара» за режиссуру – ему всего 32. А фильм «О. Джей: Сделано в Америке», выигравший в документальной номинации, – самый длинный из оскаровских победителей, он идет больше семи часов.

Где наиболее явно сказались антитрамповские настроения, так это в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»: «Оскар» (уже второй) получил иранский режиссер Асгар Фархади, не приехавший на церемонию как раз из-за трамповских инициатив. Его «Коммивояжер» отобрал победу у превосходного «Тони Эрдманна» Марен Аде, главного фильма года по версии Европейской киноакадемии.

Литературные призы разделили «Лунный свет» (лучший адаптированный сценарий) и «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана (лучший оригинальный: приятно заметить, что именно эти два «Оскара» – за сценарий и Кейси Аффлеку за главную роль – «Ведомости» фильму и предсказывали).

В технических номинациях статуэтки получили «По соображениям совести» Мела Гибсона («Лучший монтаж» и «Лучшее сведение звука»), «Прибытие» Дени Вильнева («Лучший монтаж звука») и «Книга джунглей» («Лучшие визуальные эффекты» – при том что в этой номинации были новые «Звездные войны»). За дизайн костюмов наградили фильм «Фантастические твари и где они обитают», за грим и прически – комикс «Отряд самоубийц». Лучшим полнометражным мультфильмом ожидаемо стал «Зверополис».

А лучшей шуткой, видимо, следует признать твит режиссера М. Найта Шьямалана, знаменитого финальными переворотами сюжета, что концовку этой оскаровской церемонии написал он.