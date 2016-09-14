Винус Уильямс и Симона Байлз прокомментировали информацию о допинге

Теннисистка Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз прокомментировали данные о том, что они принимают запрещенные препараты. Обе спортсменки сообщили, что имеют медицинские справки, дающие им право на это. Во вторник 13 сентября группа хакеров Fancy Bear опубликовала данные, которые якобы свидетельствуют о том, что ряд именитых американских спортсменов употребляют допинг.

«Я разочарована тем, что мои личные медицинские данные оказались в руках хакеров без моего ведома. Я следовала правилам теннисной антидопинговой программы и получила терапевтическое разрешение на применение препаратов», – говорится в заявлении Винус Уильямс на сайте Женской теннисной ассоциации.

Симона Байлз заявила, что с детства лечится от синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). «У меня СДВГ, и я принимаю препараты для его лечения с самого детства. Пожалуйста, поймите, я верю в "чистый" спорт, я всегда следовала правилам и буду продолжать это делать, так как честная игра чрезвычайно важна и также очень важна для меня», – написала спортсменка в Twitter.