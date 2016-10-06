Мутко: Стадионы в Петербурге и Сочи строятся без задержек

Строительство стадионов в Петербурге и Сочи к Кубку конфедераций по футболу 2017 г. и ЧМ-2018 идет по плану, заявил министр спорта России Виталий Мутко.

«Сроки строительства стадионов в Сочи и Петербурге пока выдерживаются, если сохраним графики, все будет нормально», - заявил Мутко журналистам в Москве в четверг.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 пройдут в 11 российских городах - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Саранске и Москве.