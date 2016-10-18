Минспорт раскритиковал бои на турнире ММА в Грозном среди детей 8–10 лет

В Минспорте под председательством замруководителя ведомства Павла Колобкова прошло заседание рабочей группы. На заседании рассматривалась правомерность проведения 4 октября в Грозном турнира в рамках ММА Grand-Prix Akhmat 2016 Final. Об этом говорится в сообщении Минспорта.

На заседании присутствовали представители Минспорта, министерства Чечни по физической культуре и спорту, Российского союза боевых искусств, Общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» и прочих структур.

Рабочая группа, обсудив сложившуюся ситуацию, пришла к выводу, что турниры среди борцов в возрасте 18 лет и старше прошли по правилам, не отличающимся от правил вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)». Однако участие детей в возрасте до 10 лет в показательных выступлениях в рамках Grand-Prix Akhmat 2016 Final было признано нарушением правил ММА.

Помимо этого рабочая группа пришла к выводу, что турнир не был официальным спортивным соревнованием. «Он не был согласован с Минспортом России и Общероссийской общественной организацией «Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» и отсутствовал в Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 г.», - говорится в сообщении.

Турнир также не был включен в Календарный план спортивных соревнований и физкультурных мероприятий Чечни.

Министерству Чечни по физической культуре и спорту рекомендовали в будущем во избежание спорных ситуаций согласовывать проведение подобных турниров с Минспортом России и общероссийскими спортивными федерациями. Минспорт России обязали направить руководителям высших исполнительных органов госвласти субъектов России и общероссийских спортивных федераций «письма с напоминанием о недопустимости проведения спортивных соревнований без учёта требований законодательства Российской Федерации». Особое внимание необходимо уделять минимально допустимому возрасту участников соревнований.