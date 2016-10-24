«Зенит» обыграл «Оренбург» и догнал «Спартак» в турнирной таблице

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота оренбургской команды забил полузащитник Роберт Мак на 17-й минуте матча.

Победа позволила «Зениту» сравнять счет с московским «Спартаком» (25 очков), который на данном этапе возглавляет турнирную таблицу. «Оренбург» занимает 15-е место.

В следующем туре «Зенит» 28 октября примет томскую «Томь», а «Оренбург» днем позже на своей арене сыграет с самарской командой «Крылья Советов».