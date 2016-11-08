ВЦИОМ: 55% россиян положительно отнеслись к установке памятника князю Владимиру

Большинство россиян (55% опрошенных) поддерживают установку памятника князю Владимиру в Москве. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

4% респондентов отрицательно восприняли установку памятника, еще 5% затруднились дать ответ, а 36% не знают об открытии монумента. Как отмечает ВЦИОМ, «памятник Владимиру пользуется куда большей поддержкой: в частности, положительно отнеслись к установке памятника Ивану Грозному 37% граждан, к идее возвращения памятника Феликсу Дзержинскому – 31%».

22% россиян считают, что при установке памятника князю Владимиру главным мотивом властей было сохранение исторической памяти. О том, что монумент установили для сплочения народа, считают 18% опрошенных, сложную политическую обстановку в мире как причину установки памятника назвали 11% опрошенных.

Монумент воспринимается прежде всего как символ единства народов, проживающих в России (29%), актуализации истории страны (26%), исторической преемственности России и Киевской Руси (21%), как дань памяти предкам (24%), традициям и вере (23%).

Почти каждый четвертый россиянин (23%) поддерживает идею установки памятников государственным деятелям дореволюционной истории России.

ВЦИОМ проводил опрос с 16 по 18 октября 2016 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.