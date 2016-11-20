«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл самарскую команду «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Голы в ворота самарской команды забили нападающий Артем Дзюба на 11-й и 89-й минутах матча и защитник Милан Родич на 37-й. Голом в составе «Крыльев Советов» отличился нападающий Кристиан Паскуато на 4-й минуте.

На данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Крылья Советов» – на последнем месте.

В 15-м туре «Зенит» 25 ноября на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Крылья Советов» днем позже примут у себя томскую «Томь».