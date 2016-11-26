Хакеры узнали об употреблении кокаина спортсменами из США – Guardian

Хакерская группировка Fancy Bears сообщила, что двое американских спортсменов употребляли кокаин перед Олимпийскими играми 2016 г. в Рио-де-Жанейро, пишет британская газета Guardian.

Хакеры утверждают, что получили доступ к переписке представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) с сотрудниками американского антидопингового агентства (USADA).

По данным Fancy Bears, в переписке идет речь об одном известном американском спортсмене с подозрительным анализом крови, а также как минимум о двух американских атлетах, которые употребляли кокаин с целью снижения веса.

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