В WADA подтвердили подлинность опубликованных Fancy Bears документов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность шестой серии документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears. Об этом говорится в заявлении на сайте организации. Информация была получена в результате взлома базы данных ADAMS, принадлежащей агентству.

В заявлении WADA указывается, что агентство относится к произошедшему серьезно и пытается предотвратить дальнейшие попытки взлома. В этом ему помогают, в частности, канадские правохранительные органы и ведущие специалисты по кибер-безопасности. В агентстве считают, что конфиденциальные данные были получены хакерами при помощи фишинга. В WADA не находят оснований полагать, что хакеры получили «более широкий доступ» к системе.

В последней публикации Fancy Bears содержатся документы, касающиеся 20 спортсменов, в том числе двукратных олимпийских чемпионов австралийской пловчихи Эмили Сибом, которая принимала преднизолон, и британского триатлета Алистера Браунли — он употреблял ацетазоламид. В списке значатся спортсмены из США, Японии, Бразилии, Канады, Колумбии, Германии, Франции, Новой Зеландии, Швеции, Венесуэлы и ЮАР.

Агентство позволяло ряду известных атлетов, среди которых теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле-Донн, применять запрещенные препараты.