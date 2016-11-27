Ирландец Макгрегор лишился титула чемпиона мира в полулегком весе

Ирландский боец Конор Макгрегор лишился титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Об этом сообщает пресс-служба UFC. Новым абсолютным чемпионом в полулегком весе стал бразилец Жозе Альдо.

Макгрегор стал первым в истории бойцом UFC, который одновременно обладал двумя чемпионскими титулами в разных весовых категориях. Он остается чемпионом в легком весе. Макгрегор завоевал его 12 ноября, победив Эдди Альвареса.