«Краснодар» обыграл «Зенит» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на Кубани и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы в ворота петербуржцев забили полузащитники Торнике Окриашвили на 90-й минуте матча и Марат Измайлов на 92-й. Голом в составе «Зенита» отличился нападающий Артем Дзюба на 86-й минуте.

Сегодня также состоялся матч между самарским клубом «Крылья Советов» и томской «Томью». Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили нападающий Сергей Корниленко на 10-й минуте и полузащитник Йоан Молло на 69-й и 79-й.

В третьем на сегодня матче встретились «Ростов» и махачкалинский «Анжи». Со счетом 2:0 выиграл «Ростов», на поле которого проходила игра. Голами отличились нападающий Сердар Азмун на 41-й минуте матча и полузащитник Александр Гацкан на 79-й.

На данном этапе «Зенит» занимает 2-ю строчку турнирной таблицы чемпионата, «Краснодар» расположился на 3-м месте, «Ростов» – на 6-м, «Анжи» занимает 10-е место, «Крылья Советов» поднялись с последнего места на 14-е, «Томь» – на предпоследнем 15-м.