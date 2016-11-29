В Москве задержали мирившегося с Киркоровым лидера группы Space

Московская полиция задержала в Москве лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, представлявшего потерпевших по многим резонансным делам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар, представляющую интересы Трунова.

«В настоящее время идет процесс задержания в Сбербанке на улице Покровка, дом 19. Маруани и Трунов должны были подписывать там мировое соглашение с певцом Филиппом Киркоровым, но полиция их уже ожидала», - сказала она. «С моей точки зрения, это провокация со стороны адвоката Добровинского», - заявила Айвар «Рен-ТВ».

Адвокат Киркорова Александр Добровинский сообщил в своем Facebook, что Маруани и Трунов задержаны около 18.30 мск «по факту вымогательства 1 млн евро у Филиппа Киркорова». Добровинский созывает пресс-конференцию в офисе своей адвокатской конторы 29 ноября в 22.00 мск.

О том, что Space и Киркоров достигли соглашения, стало известно 28 ноября: Трунов сообщил, что российский певец согласился уладить миром претензии Маруани, обвинившего Киркорова в плагиате в песне «Жестокая любовь». Французский исполнитель утверждал, что эта композиция - переработанная версия его композиции Symphonic Space Dream. Сумму компенсации Трунов не уточнял.

Маруани просил российский суд запретить Киркорову исполнять песню «Жестокая любовь» и возместить ему ущерб от нарушения авторских прав, а также компенсировать моральный вред, взыскав с ответчиков солидарно 75,34 млн руб. Кроме Киркорова ответчиками по иску были заявлены автор песни Олег Попков, ООО «Филипп Киркоров продакшн», Sony Music Entertainment, группа компаний Roneеs, а также ВГТРК. После того как Мосгорсуд вернул иск заявителю, Маруани был намерен обратиться в американский суд, писало агентство.

В сентябре адвокатская палата Подмосковья исключила Игоря Трунова из реестра адвокатов за нарушения норм профессиональной этики. Сам Трунов заявил, что коллеги отомстили ему за обличение коррупции в рядах адвокатуры. В октябре Трунов обжаловал решение Совета адвокатской палаты Московской области в Лефортовском суде Москвы.