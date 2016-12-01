«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» разгромили московский «Спартак» в матче 16-го тура чемпионата России, передает «Р-спорт».

Мяч в ворота противников забили Йоан Молло (на 17-ойминуте с пенальти), Сергей Ткачёв (45+2-я минута), Кристиан Паскуато (59-я минута) и Сергей Корниленко (70-я минута матча).

По результатам игры «Крылья» с 14 очками поднялись на 12-е место чемпионата России.

«Спартак» в заключительном перед зимней паузой туре 5 декабря примет казанский «Рубин». «Крылья Советов» в этот же день сыграют с «Краснодаром».