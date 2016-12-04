«Локомотив» обыграл «Терек» со счетом 2:0

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл грозненский «Терек» в матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота «Терека» забили полузащитники Алексей Миранчук на 23-й минуте матча и Мануэл Фернандеш на 75-й.

Это последний тур РФПЛ в этом году. На данном этапе лидирующие позиции в турнирной таблице занимают московский «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА.

«Терек» занимает 4-ю строчку, «Локомотив» расположился на 11-м месте.

В следующем туре «Терек» ориентировочно 4 марта примет у себя «Уфу», а «Локомотив» в этот же день на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».