Спортивный арбитражный суд лишил боксера Алояна олимпийской медали за допинг

Спортивный арбитражный суд принял решение лишить российского боксера Мишу Алояна серебряной медали, полученной на Олимпийских играх 2016 г., за употребление допинга.

Также суд аннулировал результат бронзового призера Олимпиады Габриэля Синкраяна. В его пробе был обнаружен экзогенный тестостерон. В Рио-де-Жанейро он получил бронзовую медаль в весовой категории до 85 кг.

«Российский боксер Миша Алоян уличен в нарушении антидопинговых правил после того, как его допинг-проба показала положительный результат на наличие стимулятора туаминогептана, запрещенного WADA. Результаты, показанные спортсменом на Олимпийских играх 2016 г. (серебряная медаль в весе до 52 кг, завоеванная 21 августа), аннулируются», - говорится в решении суда.