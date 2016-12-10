Гендиректор USADA призвал исключить Россию из состава МОК

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет исключить Россию из состава организации.

«МОК должен отреагировать и отстранить Олимпийский комитет России до тех пор, пока он не будет соответствовать антидопинговому кодексу. До этого момента нельзя проводить никаких международных соревнований в России», – приводятся слова Тайгарта на сайте USADA.

В пятницу 9 декабря была обнародована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Из документа следует, что в «российскую государственную допинговую программу» были вовлечены более 1000 спортсменов, среди них – двое золотых медалистов Олимпиады в Сочи.