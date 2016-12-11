Сборная Латвии по скелетону объявила бойкот чемпионату мира в России

Латвийская сборная по скелетону не поедет на чемпионат мира 2017 г., который пройдет в феврале в Сочи. Такое решение национальная команда Латвии приняла после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Прошло достаточно много времени с тех пор, как WADA и Международный олимпийский комитет впервые сообщили о "грязных" спортсменах в нашем виде спорта. Как скелетонисты и часть этого вида спорта, мы чувствуем, что можно сделать больше для улучшения ситуации», – говорится в заявлении команды.

В нем отмечается, что после второй части доклада «чаша терпения переполнилась». «Пока Международная федерация бобслея и скелетона только грозится дать оценку новой информации, мы сделаем то, что можем. Будем рады принять участие в чемпионате мира на любой другой трассе, но не будем участвовать в мировом первенстве в Сочи», – говорится в заявлении.

Ранее латвийский скелетонист Мартинс Дукурс, являющийся действующим чемпионом мира, и тренер Дайнис Дукурс допускали, что могут бойкотировать чемпионат в России. Такую возможность рассматривают и спортсмены из США, а также британская скелетонистка Элизабет Ярнольд.