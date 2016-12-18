Россия обыграла Финляндию в матче третьего тура Кубка «Первого канала»

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Финляндии в матче третьего тура Кубка «Первого канала». Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) в пользу россиян.

Голами в составе сборной России отличились Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин, Илья Ковальчук. Голы в ворота россиян забили Харри Песонен, Хенрик Хаапала, Миро Аалтонен.

Таким образом, Россия набрала шесть очков и заняла второе место по итогам Кубка «Первого канала». Первое место у Швеции, которая набрала столько же балов, но опередила россиян по дополнительным показателям. Финляндия на третьем месте.

Кубок «Первого канала» – второй этап Еврохоккейтура. В общем зачете Еврохоккейтура продолжает лидировать Россия, на втором месте сборная Чехии, на третьем – Финляндия.