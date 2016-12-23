МОК начал дисциплинарное расследование в отношении 28 российских олимпийцев

Международный олимпийский комитет инициирует дисциплинарные расследования в отношении 28 российских олимпийцев, которые упоминаются в докладе независимой комиссии WADA. Согласно документу с пробами этих спортсменов проводились «манипуляции» на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 г.

В сообщении МОК отмечается, что анализы этих спортсменов уже переданы в антидопинговую лабораторию в Лозанне, проводится повторный анализ с целью поиска каких-либо запрещенных веществ.

На данный момент в этих пробах ничего не обнаружено, сообщили в МОК, но есть признаки того, что было «манипулирование образцами». Если это подтвердится, спортсменам грозят санкции.