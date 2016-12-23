Шесть российских лыжников временно отстранены от соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила от международных соревнований шесть членов сборной России по лыжным гонкам, говорится в сообщении FIS.

В организации отметили, что решение связано с расследованием предполагаемых нарушений антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении 28 российских олимпийцев, которые упоминаются в докладе независимой комиссии WADA. Согласно документу, с пробами этих спортсменов проводились «манипуляции» на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 г.

WADA под руководством Ричарда Макларена обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи. На данный момент в этих пробах ничего не обнаружено, сообщили в МОК, но есть признаки того, что было «манипулирование образцами». Если это подтвердится, спортсменам грозят санкции.

В Играх-2014 в Сочи российские лыжники завоевали 1 золотую, 3 серебряные и одну бронзовую медали.