В Третьяковскую галерею на выставку из Ватикана стали пропускать только по именным билетам

Пропускать зрителей на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковскую галерею стали исключительно по именным билетам. Такие меры предприняты руководством в целях борьбы со спекулянтами, передает ТАСС.

«Взрыв интереса к музеям, к художественным проектам, к тому, что принято называть культурным времяпрепровождением, - общая тенденция. Со всей очевидностью сейчас люди, которые проводили свои выходные в торговых центрах, проводят их в музеях и парках. Тем более, что это крайне демократическая форма досуга», - пояснила агентству директор галереи Зельфира Трегулова.

На выставке представлены 42 полотна из Ватикана. Выставка продлится до 19 февраля.