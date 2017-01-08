Британское антидопинговое ведомство предложило отстранить Россию от Олимпиады-2018

Руководитель антидопингового агентства Великобритании Дэвид Кенворти считает, что в связи с антидопинговым скандалом российская сборная не должна участвовать в зимней Олимпиаде – 2018 в Южной Корее. Об этом сообщает BBC.

Кенворти добавил, что российских спортсменов не следовало допускать и до Олимпиады в Рио-де-Жанейро летом 2016 г.

«Я считаю, что Международный паралимпийский комитет поступил правильно – он отстранил Россию. На мой взгляд, МОК (Международный олимпийский комитет) все испортил. В этом вопросе слишком много политики, и это проблема», – сказал Кенворти.

Кенворти считает, что проделанная Россией операция «невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт».

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В документе указывается, что к российской государственной «допинговой программе» имеют отношение тысячи российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи.