В ЧМ по футболу с 2026 года смогут принимать участие 48 сборных

Совет Международной федерации футбола (FIFA) единогласно принял решение об изменении формата проведения чемпионатов мира с 2026 г., увеличив число участников до 48 команд, сообщает пресс-служба организации во вторник. В сообщении отмечается, что решение было принято единогласно. Все 48 команд будут разбиты на 16 групп по три команды, говорится в сообщении FIFA.

Таким образом, начиная с 2026 г. из каждой группы в стадию плей-офф будут выходить по две команды, которые сразятся между собой в 1/16 финала.

В настоящее время с 1998 г. в ЧМ участвуют 32 команды. До этого с 1982 г. в турнирах принимали участие 24 сборные.

Следующий чемпионат мира пройдет в России в 2018 г., а затем в Катаре в 2022 г. Оба они состоятся по схеме, существующей в настоящее время. Где будет проходит ЧМ-2026, пока не известно.