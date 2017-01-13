Все билеты на выставку из Ватикана в Третьяковке, проходящую до 19 февраля, распроданы

Все билеты на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», проходящую в Третьяковской галерее до 19 февраля, распроданы, передает ТАСС со ссылокой на пресс-службу музея.

«Часть билетов находится в стадии оформления», - уточнили в пресс-службе, добавив, что невыкупленные билеты снова поступят в продажу через сайт.

12 января в кассах музея была продана часть очередной партии билетов. Билеты раскупили за считанные минуты. 13 января в пятницу часть билетов поступила в продажу на сайт.