Болт лишен олимпийского золота – 2008 из-за положительного допинг-теста партнера по команде

Ямайский бегун Усэйн Болт лишен золотой медали, завоеванной на Олимпиаде-2008 в Пекине в эстафете 4 x 100 м из-за положительного допинг-теста партнера по команде Несты Картера. Об этом говорится на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В пробе Картера выявили следы запрещенного препарата - метилгексанеамина. Данное вещество помогает активно сжигать жир.

«Повторный анализ образцов дал положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин», - говорится в заявлении МОК.

Всего Болт с учетом данной победы в Пекине получил девять золотых медалей Олимпийских игр.