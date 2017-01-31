Олимпийский чемпион Труненков дисквалифицирован на четыре года

Чемпион зимней Олимпиады – 2014 в Сочи по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его отстранение начинается 19 апреля 2016 г. , уточняется в сообщении РУСАДА.

По данным агентства, Труненков нарушил пункт 2.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена).

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков пояснил «Интерфаксу», что данный случай допингового нарушения со стороны Труненкова не касается Олимпиады-2014 в Сочи. Соответственно, награды высшего достоинства, завоеванной в составе экипажа Зубкова в Сочи-2014, Труненков не лишится.

Труненков выступал за сборную России с 2006 по 2016 г., олимпийский чемпион 2014 г. в «четверках», выступал на позиции разгоняющего в экипаже Александра Зубкова, который ныне возглавляет Федерацию бобслея России.

Кроме того, агентство РУСАДА сообщило о том, что Федерация тяжелой атлетики России дисквалифицировала на четыре года Викторию Косенкову (также за нарушение антидопинговых правил) на четыре года начиная с 26 февраля 2015 г.

В свою очередь, российская гребчиха Юлия Соломенцева за нарушение антидопинговых правил отстранена на один год начиная с 30 ноября 2016 г.

Согласно сообщению пресс-службы Федерации спортивной борьбы России, борцы Турпал Хатуев и Адлен Минапов были дисквалифицированы на 2 и 4 года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, а именно в связи с обнаружением запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в допинг-пробах.