Третьяковка продлевает выставку из музеев Ватикана на 10 дней

Третьяковская галерея решила продлить на 10 дней выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо». Выставка должна была закрыться 19 февраля. В дополнительные 10 дней галерея будет работать без выходных и до 9 часов вечера, передает ТАСС со ссылкой на заявление директора музея Зельфиры Трегуловой.

«Новый директор Музеев Ватикана Барбара Ятта, которая присутствовала у нас на открытии в качестве заместителя директора, очень быстро откликнулась на наше обращение и согласилась продлить выставку. Мы продлеваем ее с 20 февраля по 1 марта включительно», - отметила Трегулова.

Последние партии билетов появятся в продаже 10 февраля в кассах Третьяковской галереи на Крымском Валу, онлайн-продажи начнутся в 12 часов 17 февраля.

Трегулова пояснила, что продление сроков выставки связано со значительными финансовыми издержками.

«Можно представить, какова страховая оценка этой выставки, и любое продление и перенос сроков возврата произведений искусства - это дополнительные расходы, которые взял на себя оказавший помощь в организации выставки фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт"», - добавила она.