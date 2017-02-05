Россияне выиграли командный спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Российские лыжники Андрей Парфенов и Глеб Ретивых заняли первое место в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, который завершился в южнокорейском Пхенчхане. Россияне преодолели дистанцию за 19 мин. 34,1 сек.

Вторыми к финишу пришли французы. Замкнули тройку лидеров лыжники из второй российской команды – Артем Мальцев и Никита Крюков (+5,5 сек.).

Спринт среди женщин выиграла команда Швеции с результатом 20 мин. 37,1 сек. Вторыми финишировали представительницы Норвегии. Третье место у американок. Российские лыжницы из второй команды заняли седьмое место, спортсменки из первой команды не смогли выйти в финал.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 18-19 февраля в эстонском Отепя, а 22 февраля в финском Лахти стартует чемпионат мира по лыжным гонкам.