Путин посетил выставки шедевров Ватикана и греческих музеев в Третьяковке

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана» и «Шедевры Византии», проходящую в Третьяковской галерее. Об этом говорится на сайте Кремля.

Осмотр экспозиции глава государства начал с редкого произведения римской школы XII в., образа «Христос Благословляющий». Ранее эта картина никогда не экспонировалась и не покидала пределы Ватикана. Далее он ознакомился с работой Маргаритоне д'Ареццо «Святой Франциск Ассизский» XIII в. Кроме того, президент оценил произведения готических мастеров.

Выставка «Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» представляет из себя уникальный проект: впервые Музеи Ватикана показывают в России лучшую часть своей коллекции - шедевры ХII-ХVIII вв., в том числе работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена. Предварительная договоренность о проведении выставки была достигнута в ходе встречи Путина с папой римским Франциском в ходе визита в Ватикан в июне 2015 г.