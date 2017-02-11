Россия обыграла Швецию в матче третьего этапа Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Швеции в матче Шведских игр – третьего этапа Европейского хоккейного тура. Встреча проходила в шведском Гетеборге и завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Голы в ворота шведов забили Кирилл Капризов и Максим Карпов.

Ранее сегодня команда Чехии разгромила сборную Финляндии со счетом 7:1.

На данный момент Россия возглавляет турнирную таблицу Шведских игр (6 очков), у Швеции и Чехии по 3 очка, Финляндия не набрала ни одного балла.

В общей таблице Еврохоккейтура (включая прошедшие Кубок Карьяла и Кубок Первого канала) тоже лидирует Россия (21 очко), на втором месте Чехия (12 очков), на третьем – Швеция (9 очков), замыкает список Финляндия (6 очков).