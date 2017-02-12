Сборная России досрочно выиграла Еврохоккейтур

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем туре Шведских игр – этапе Европейского хоккейного тура. Встреча проходила в Гетеборге и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу россиян. Голы в ворота чехов забили Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Анатолий Голышев.

Эта победа позволила России досрочно выиграть Еврохоккейтур. На счету российской команды 24 очка, у Чехии – 12, у Швеции и Финляндии – 9 и 6 соответственно.

Еврохоккейтур состоит из четырех этапов – Кубок Карьяла (Финляндия), Кубок «Первого канала» (Россия), Шведские и Чешские игры. Три из них завершились, остался последний - чешский - этап.