Адель отказалась принять Grammy за лучший альбом

Британская певица Адель получила пять наград Grammy, но отказалась принять премию за лучший альбом «25» - и вручила ее Бейонсе, заявив, что та этого больше заслуживает. Адель назвала Бейонсе своим идолом и своей королевой, а ее альбом Lemonade - «таким монументальным».

Как сообщает ВВС, это второй случай в истории премии, когда артист отказывается от присужденной награды. Первой это сделала Шинейд О’Коннор в 1990 г.

Адель была удостоена трех самых важных наград - за лучший альбом, лучший сингл (Hello) и лучшую запись года. Бейонсе была номинирована в девяти категориях, но выиграла только в двух, сообщает Reuters.

Выйдя на сцену за первой в этот вечер наградой, Адель начала с извинений. Ранее она исполнила на этой церемонии песню All I Ask в память о Джордже Майкле, у нее микрофон упал на клавиатуру. Звукорежиссеры немедленно убавили звук, Адель выругалась и начала петь заново. Поэтому, получая первую Grammy, певица извинилась за нецензурную лексику и сказала, что очень любила Джорджа Майкла.

Джордж Майкл умер 26 декабря 2016 г.

Скончавшийся 10 января прошлого года Дэвид Боуи получил посмертно пять Grammy, в том числе за последний альбом Blackstar, который вышел за два дня до смерти музыканта.