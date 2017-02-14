Передача Исаакиевского собора РПЦ займет шесть лет

Процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви займет шесть лет. С таким заявлением выступил председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин.

«Механизм по передаче Исаакиевского собора РПЦ не запущен, так как не выполнены формальные требования законодательства, а именно: заявления со стороны религиозной организации с такой просьбой. Более того, речь не идет о переходе в собственность РПЦ. Вопрос стоит лишь о передаче в безвозмездное пользование», - пояснил Говорухин.

По его словам, речь не идет о том, чтобы передать собор уже завтра. Члены комитета и музейное сообщество обеспокоены обеспечением режима сохранности и безопасности музейных ценностей, а также прозрачностью самой процедуры принятия решения и процесса передачи.

Говорухин также заявил, что «музей должен работать при Церкви, а не богослужения должны вестись при музее».