В РПЦ хотят получать процент выручки турфирм за экскурсии в Исаакий

В Санкт-Петербургской епархии предлагают оставить платным вход на колокольню Исаакиевского собора, всех желающих пускать бесплатно в свободное от богослужений время и обязать турфирмы, которые водят в храм платные экскурсии, отчислять Исаакию процент выручки. Как передает «Интерфакс», это «Российской газете» сообщил наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий, лавра относится к Санкт-Петербургской епархии.

«Турфирмы, за деньги приводящие их в собор, пусть отчисляют храму какой-то процент своей выручки, чтобы средства на его реставрацию собирались не только от молящихся, но и от туристов», – заявил епископ. Он привел в пример Александро-Невскую лавру, которая получает небольшой процент от турорганизаций, что становится прибавкой к доходу для лучшего содержания памятника. Обзорную площадку на колокольне Исаакия он назвал лучшей в городе и добавил, что во многих знаменитых европейских соборах вход на смотровые площадки остается платным.

По мнению Назария, в реставрациях, которые делаются за госсчет, «почти всегда накручено три цены», и там, где на реставрацию одного объекта в Исаакиевском соборе потратили, например, 48 млн руб., Церковь потратила бы вдвое меньше, поскольку она – «хороший хозяин и три цены за одну работу не даст».

Епископ также высказался за передачу ряда церквей лавре, в том числе Благовещенской, где находится музей. «Уж не говоря о церквах некрополей монастыря – Лазаревской и Тихвинской, они тоже подлежат передаче. Крики "Церковь не сможет содержать исторические соборы!" – чепуха. Конечно, сможет. Сколько раз мы видели, что Церкви передавались руины, а она все восстанавливала и хорошо содержала. Храмы, памятники архитектуры у нас не разваливаются. Сравните вид Благовещенской церкви, остающейся музеем и содержащейся за госсчет, и состояние Александро-Невской лавры, это сравнение в пользу лавры», – отметил он.