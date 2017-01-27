Суд: решения о передаче Исаакия РПЦ нет, есть лишь план передачи

Василеостровский районный суд отказался рассматривать иск о законности передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ), сообщает «Интерфакс».

Суд постановил, что распоряжение комитета имущественных отношений (КИО) о передаче собора РПЦ не является решением о передаче.

Этот документ является лишь «решением о подготовке предложений о включении этого имущества в план передачи религиозным организациям», а не самим решением о передаче Исаакия под управление РПЦ, говорится в тексте определения суда.

«Таким образом, оспариваемым распоряжением КИО не принято решение о передаче имущества религиозного назначения религиозной организации, а утвержденный данным распоряжением план не подменяет и не может подменять собой решение о передаче», - подчеркнул суд.

Один из заявителей, депутат заксобрания Борис Вишневский, сообщил, что отказ в рассмотрении иска будет обжалован. «По мнению суда, распоряжение КИО не является решением о передаче собора, а только утверждает план-график действий в случае передачи. Но это лукавство», - добавил Вишневский.

Иск о незаконности передачи Исаакиевского собора РПЦ был подан 20 заявителями, среди которых депутаты заксобрания Борис Вишневский и Александр Кобринский («Яблоко») и лидер петербургского «Парнаса» Андрей Пивоваров. По мнению исцов, действия городского комитета имущественных отношений нарушают права на доступ к объекту культурного наследия и на участие в культурной жизни. Истцы будут настаивать на отмене распоряжения о передаче собора, поскольку оно, в частности, «издано на основании несуществующего обращения от РПЦ».

Митинг в защиту собора «Яблоко», Партия роста и «Справедливая Россия» планируют провести 28 января.