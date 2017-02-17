Мутко и Колобков раскритиковали фильм ВВС о болельщиках

Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза и председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 г. Виталий Мутко заявил, что Россия выполнит те гарантии безопасности для болельщиков, которые она дала. Таким образом он прокомментировал фильм ВВС, в котором утверждается, что российские футбольные фанаты якобы намерены отомстить английским болельщикам во время ЧМ-2018.

«Это будет продолжаться, безусловно. К сожалению, британские СМИ считают, что могут давать оценки, поучать и рассказывать. В целом я видел оценку FIFA на все это. Россия дала гарантии безопасности как государство, и они будут выполнены», — сказал Мутко.

Он также сообщил, что Россия собирается ратифицировать конвенцию Совета Европы по борьбе с хулиганством во время футбольных матчей.

Министр спорта России Павел Колобков считает, что к документальному фильму ВВС нужно относиться спокойно, поскольку это очередная провокация.

«Это очередная провокация, очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018, поэтому мы относимся к происходящему спокойно, продолжаем готовиться к проведению турнира. Вопрос безопасности во время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 — один из главных. Уверен, что они пройдут в теплой и дружественной обстановке, мы гарантируем безопасность участникам и гостям футбольного турнира», — заявил Колобков.