Рой Джонс-младший завоевал титул чемпиона мира по версии WBF

Боксер Рой Джонс-младший, имеющий американское и российское гражданство, одержал победу над канадцем Бобби Ганной в поединке, который проходил в США вечером 17 февраля. Бой завершился техническим нокаутом в 8-м раунде.

Победа принесла Джонсу титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Рой Джонс – первый в мире боксер, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях.

WBF – седьмая по значимости профессиональная боксерская организация, ориентированная на страны Латинской Америки.