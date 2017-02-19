Немец Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону

Немецкий биатлонист Симон Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Дистанцию в 15 км он преодолел за 35 мин. 38,3 сек. без промахов.

Серебро завоевал норвежец Йоханнес Бё, уступивший победителю 9 сек. и допустивший один промах. На третьем месте австриец Симон Эдер, отставший от Шемппа на 10,1 сек. и не промахнувшийся ни разу.

Лучший результат среди россиян показал Антон Шипулин, финишировавший четвертым. Остальные представители России – Евгений Гараничев и Максим Цветков – заняли 11-е и 26-е места соответственно.