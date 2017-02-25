Минспорта России согласилось с заявлением WADA о докладе Макларена

Министр спорта России Павел Колобков считает верным заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нехватке доказательств в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

«WADA все сказало в своем обращении. И в принципе, мы согласны с формулировками. Мы продолжаем работать с организацией над восстановлением РУСАДА и приведением его в соответствие с кодексом WADA», – сказал Колобков.

Ранее WADA пришло к выводу, что в докладе Макларена о допинге в России недостаточно доказательств. Об этом говорится в открытом письме гендиректора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера.