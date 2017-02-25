WADA: в докладе Макларена о допинге в России недостаточно доказательств

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пришло к выводу, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте недостаточно доказательств. Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера.

«На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными, и запросило более детальные расшифровки», – говорится в письме Кеппера.

Ранее сообщалось, что МОК направил письмо Макларену с просьбой доказать причастность российских официальных лиц к допинговому заговору. В частности, речь шла о вице-премьере России Виталии Мутко, бывшем замминистра спорта Юрии Нагорных и экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.