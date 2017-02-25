WADA объяснило свое заявление о докладе Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило, почему в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте недостаточно доказательств. По словам представителя агентства, это связано с тем, что часть положительных допинг-проб была уничтожена.

«К сожалению, многие образцы были утилизированы в московской лаборатории, а это значит, что они не могут быть перепроверены. Запросы к российским властям от профессора Макларена относительно дополнительных доказательств остались без ответа. Это означает, для многих российских спортсменов недостаточно доказательств для применения санкций», – приводит издание Insidethegames слова представителя WADA.

Кроме того, агентство инициировало более детальный перевод некоторых текстов, которые Макларен использовал при подготовке доклада. Также в WADA отметили, что агентству важно выяснить, знали ли спортсмены о поддельных допинг-пробах.

Ранее WADA пришло к выводу, что в докладе Макларена о допинге в России недостаточно доказательств. Об этом говорится в открытом письме гендиректора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера.