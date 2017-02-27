«Коммивояжер» получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке

Победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на церемонии вручения наград американской киноакадемии одержала картина иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер», сообщает Associated Press. Он отказался прибыть на церемонию из-за несогласия с иммиграционными указами президента США Дональда Трампа.

В числе номинантов были представлены австралийский фильм «Танна», немецкий - «Тони Эрдманн», датский - «Моя земля» и шведский – «Вторая жизнь Уве».

В 2016 г. «Коммивояжер» получил две награды на Каннском кинофестивале фильм - за лучшую мужскую роль, которую исполнил Шахаб Хоссейни, и за лучший сценарий.