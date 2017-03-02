Решение о лишении Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года вступило в силу

В Международном союзе биатлонистов (IBU) подтвердили, что Тюмень лишилась права принять чемпионата мира 2021 г. «IBU подтверждает, что Союз биатлонистов России не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 г. Последствия такого решения были опубликованы ранее», - приводит ТАСС сообщении IBU.

8 февраля в австрийском Хохфильцене исполком международной организации предложил СБР добровольно отказаться от чемпионата мира. В ином случае Тюмень лишалась бы этого этого права автоматически.

Губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев ранее назвал это решение неправомерным. «Решение о проведении чемпионата в Тюмени принималось конгрессом IBU, и отменить его может только конгресс», – пояснил он.