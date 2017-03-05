Устюгов завоевал пятую медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро чемпионата мира в гонке свободным стилем на 50 км. Для спортсмена эта медаль стала пятой на чемпионате, который проходит в финском Лахти. Ранее Устюгов выиграл два золота (в скиатлоне и командном спринте) и два серебра (в индивидуальном спринте и эстафете).

Первое место в масс-старте на 50 км занял канадец Алекс Харви. Он преодолел дистанцию за 1 ч. 46 мин. 28,9 сек. Третье место занял представитель Финляндии Матти Хейккинен, уступивший Харви 1,4 сек.

Устюгов отстал от победителя на 0,6 сек. Другие россияне – Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Петр Седов – заняли 13-е, 28-е и 31-е места соответственно.