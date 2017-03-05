«Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром»

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2.

Голы в ворота столичной команды забили защитник Сердар Таски (игрок «Спартака», автогол) на 15-й минуте матча и нападающий Федор Смолов на 73-й. Голами в составе «Спартака» отличились полузащитник Мартинс Фернандо на 3-й минуте и нападающий Луис Адриано на 55-й.

На данном этапе «Спартак» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата (41 очко), «Краснодар» расположился на 4-й строчке (29 очков).

В следующем туре «Краснодар» 11 марта на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Спартак» в этот же день примет у себя махачкалинский «Анжи».