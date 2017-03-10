WADA запустило мобильное приложение для информаторов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило мобильное приложение Speak Up!, с помощью которого каждый желающий может сообщить о нарушении антидопинговых правил. Приложение уже доступно в Play Market и App Store.

«Всем, кто выявит, установит, увидит, узнает (о нарушениях) и будет иметь разумные основания подозревать, что произошла подмена (допинг-проб), рекомендуем Speak Up!», — говорится в сообщении WADA.

В нем также объясняется разница между информаторами и осведомителями, так как эти статусы предполагают различные права и обязанности. Любой человек, который сообщит о нарушении, будет рассматриваться как информатор. Он может решить, сотрудничать с агентством дальше или нет. Если он продолжит работать с WADA дальше, то он станет осведомителем. В таком случае с ним будет подписан договор о сотрудничестве.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что приложение дает возможность сообщать информацию о допинге безопасно и конфиденциально.