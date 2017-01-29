Информатор WADA Степанова заявила, что не хочет возвращаться в Россию

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова не собирается возвращаться в Россию и выступать за российскую сборную, передает «РИА Новости».

По ее словам, год назад она бы сказала, что очень хочет выступать за Россию. «Но теперь я передумала. И они меня не хотят видеть», — сказала Степанова.

По ее словам, она рассчитывала на то, что «отношение к ней в России изменится» и люди поймут, что она «пыталась помочь спорту и атлетам», но этого не произошло.

Степанова сказала, что будет «нейтральной спортсменкой». Она не хочет получать американское гражданство и выступать за американскую сборную. Но при этом в США она «чувствует себя в безопасности», передает ее слова АР.

Степанова не жалеет о том, что сообщила WADA информацию о допинге. «Если бы у меня была возможность сделать это снова, я бы сделала», — сказала она.